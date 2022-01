Wem hat er davon erzählt? Gestern flimmerte das große Finale von The Masked Dancer über die Bildschirme. So wurde nicht nur das Gewinnerkostüm gekürt – der Affe – sondern auch die Personen darunter gezeigt. Sänger Oli P. (43) steckte unter der tierischen Maske. Während der Dreharbeiten durfte er kaum jemandem von seiner Teilnahme erzählen: Doch eine Person wusste von Olis TV-Tanzeinlagen!

Gegenüber Promiflash verriet er: "Nur meine Frau habe ich eingeweiht." Seinem Sohn erzählte Oli aber nichts. "Mein Sohn ist 22 und wohnt mittlerweile woanders. Er hat sich gestern aber sehr gefreut und mir direkt geschrieben", erzählte er weiter. Alle anderen, die er notgedrungen etwas anflunkern musste, seien ihm deswegen aber nicht böse. Ohnehin sei der "Flugzeuge im Bauch"-Interpret den Fragen eher aus dem Weg gegangen, statt aktiv zu lügen.

"Ich habe immer nur geantwortet: 'Sorry, ich bin gerade busy und am Arbeiten. Ich bin in so vielen Projekten parallel, das passt gerade nicht. Ich melde mich bald!' Das war ja dann keine Lüge", meinte Oli im weiteren Promiflash-Interview. Weil er aber noch viele andere Projekte am Laufen hat, beispielsweise einen Podcast oder eine Radiosendung, sei es trotzdem manchmal schwierig gewesen, seine Teilnahme geheimzuhalten. Doch die Aufgaben konnte er glücklicherweise aus einer anderen Stadt erledigen, wenn er wegen "The Masked Dancer" mal nicht vor Ort sein konnte.

ProSieben/Willi Weber Der Affe im "The Masked Dancer"-Finale

Instagram / paulipetszokat Pauline und Oli P.

ProSieben/Willi Weber Oli P. im "The Masked Dancer"-Finale

