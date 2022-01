Drew Barrymore (46) ist immer noch entsetzt über das ungewollte Bekanntwerden ihrer Schwangerschaft. Die Schauspielerin ist mittlerweile Mutter zweier Kinder. Ihren Nachwuchs versucht die "E.T."-Darstellerin so gut wie möglich von der Öffentlichkeit fernzuhalten. 2012 wurde der Filmstar zum ersten Mal schwanger. Doch noch bevor die TV-Bekanntheit diese Info verarbeiten konnte, erfuhren die Medien davon und verbreiteten die Schwangerschaftsneuigkeiten. Nun verriet Drew, wie es ihr damit ging.

"Ich war deprimiert oder irgendwie traurig, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, das als Privatsache, als Moment zu erleben oder es einfach zu verarbeiten", erklärte die 46-Jährige in ihrer Talkshow The Drew Barrymore Show. Kurz nachdem sie damals erfahren hatte, dass sie schwanger war, habe es nämlich Leute gegeben, die eine Person aus ihrem Arbeitsumfeld anriefen, um zu erzählen, dass sie von der Schwangerschaft erfahren haben und es öffentlich machen wollen. "Wenn Menschen deine tiefsten, dunkelsten Geheimnisse herausfinden ist das so traumatisierend", teilte Drew mit.

Während sich die Schauspielerin zu ihrer ersten Schwangerschaft nicht geäußert hatte, entschied sie das bei der zweiten zu ändern. "Beim letzten Mal habe ich es nie kommentiert und wurde die ganze Zeit von Leuten verfolgt", erklärte der TV-Star 2013 gegenüber People.

Getty Images Drew Barrymore bei den Golden Globe Awards, 2017

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

