Tara Tabitha (28) bittet Andrej Mangold (35) um Verzeihung! Der ehemalige Bachelor verfolgt auch in diesem Jahr die neue Dschungelcamp-Staffel – und bespricht mit seinen Fans im Netz regelmäßig das Geschehen. Doch als er in seiner Story heftig gegen die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin wetterte, bekam er von ihrem Instagram-Profil eine fiese Nachricht. Nach ihrem Dschungel-Aus entschuldigte sich Tara nun bei dem einstigen Rosenverteiler dafür!

In ihrer Instagram-Story stellte die Influencerin klar, dass ihr bester Freund derjenige gewesen sei, der ihren Account während ihrer Abwesenheit verwaltet habe. "Also ich stehe natürlich nicht hinter Beleidigungen, vor allem wenn sie unter meinem Namen von meinem Profil passieren", meinte sie und bat Andrej dabei um Entschuldigung. "Ich persönlich habe kein Problem mit dir", fuhr Tara fort.

Trotzdem finde es die 28-Jährige natürlich schade, dass sich der Junggeselle im Netz über sie ausgelassen habe. "Aber weiter tangiert mich das dann auch nicht, ist halt so. Manche Menschen mögen mich halt nicht. Solange die Leute, die mich kennen, mich mögen, ist es okay, wenn Leute, die mich nicht kennen, mich nicht mögen", erklärte die Österreicherin abschließend ihre Haltung.

