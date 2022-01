Andrej Mangold (35) versteht die Welt nicht mehr! Der Ex-Bachelor kommentiert nicht nur fleißig die Geschehnisse seiner einstigen eigenen Kuppelshow, sondern unterhält seine Follower auch mit seiner Meinung zu den aktuellen Entwicklungen im Dschungelcamp. So äußerte der 35-Jährige unter anderem, dass er nicht verstehen könne, wie es sein kann, dass Tara Tabitha (28) innerhalb kürzester Zeit offenbar Gefühle für Mitcamper Filip Pavlovic (27) entwickelte. Daraufhin kassierte Andrej mächtig Hate von Taras Instagram-Account!

"Es ist keine Kritik, denn Gefühle kann man nicht steuern. Ich hoffe, die beiden rocken das Camp weiter", lautete Andrejs versöhnliche Wortwahl auf Instagram in Bezug auf die Tara-Filip-Thematik. Dem Ex-Bachelorette-Kandidaten könne man nichts vorwerfen. Er sei "offen und ehrlich" mit der Rothaarigen umgegangen. Doch daraufhin kassierte der Ex-Rosenverteiler von Taras Instagram-Profil eine Nachricht, die ihn verdutzt zurückließ, die da lautete: "Ach, halt doch dein Maul."

Während Andrej noch um Worte rang, sprangen Fans für ihn in die Bresche und kritisierten den verbalen Angriff des Teams, das Taras Profil verwaltet, während sie im südafrikanischen Busch ist. Doch wie Andrej daraufhin in einem Screenshot zeigte, wurde er weiterhin als "Loser" und "Mini Dick" beleidigt. Dennoch rief er seine Follower zur Mäßigung auf: "Danke für euren Support, Leute, aber mir ist wichtig, dass meine Community freundlich ist!" Doch an Tara richtete sich der Basketballer auch: "Leider hast du dir mit der Person, die deinen Account verwaltet, keinen Gefallen getan."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Filip Pavlovic und Tara Tabitha im Dschungelcamp 2022

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, Ex-Bachelor

Anzeige

RTL Tara Tabitha im Dschungelcamp 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de