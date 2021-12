Scott Disick (38) sucht sich heiße Gesellschaft für die Feiertage! Der Unternehmer soll derzeit eigentlich seit Langem mal wieder Single sein. Im September trennten sich der Ex von Kourtney Kardashian (42) und seine Freundin Amelia Gray Hamlin (20). Seitdem wurden dem dreifachen Vater zwar Flirts nachgesagt, eine neue Liebe blieb jedoch aus. Weihnachten will Scott offenbar aber trotzdem nicht alleine verbringen – und holte sich deswegen eine Verflossene an seine Seite!

Aktuelle Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigten den 38-Jährigen zuletzt am Strand von St. Barts. Ganz entspannt schlenderte er durch den Sand – jedoch nicht alleine. Scott genießt die Auszeit in der Karibik offenbar mit Bella Banos. Vertraut sind die zwei auf den Fotos beim Spaziergang und beim Sonnenbad auf einer Liege zu sehen. Ob zwischen den ehemaligen Turteltauben wieder etwas läuft?

Im Herbst 2020 hatte es erstmals Gerüchte gegeben, Scott und das Model seien ein Pärchen. Nach mehreren Dates in der Öffentlichkeit erklärte ein Insider jedoch, zwischen den beiden entstehe keine Beziehung – das Ganze sei eine lockere Geschichte. Der Reality-TV-Star wollte sich damals auf sich und seine Kinder konzentrieren.

Instagram / bellabanos Bella Banos, Model

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick, Reality-TV-Gesicht

Instagram / bellabanos Bella Banos, Model

