Seine Geschichte geht ans Herz: Am Samstag trat Abi Faizan bei DSDS an und überzeugte die Jury von sich – er schaffte es sogar in den Auslandsrecall! Doch Abis Auftritt hatte eigentlich einen ganz anderen Hintergrund. Der heute 20-Jährige wollte auf diese Weise seine Familie wiederfinden, die er 2015 auf der Flucht aus Afghanistan aus den Augen verloren hatte. Und das ist ihm gelungen: Abi hat tatsächlich Kontakt mit seinen Liebsten aufnehmen können!

Wie Bild berichtete, fand Abi seine Familie noch vor der Ausstrahlung der Sendung, die bereits im Juli 2021 aufgezeichnet worden war. Denn sein Vater, der immer noch in Afghanistan lebt, hatte einen Bekannten in Deutschland beauftragt, nach ihm zu suchen. "Die haben dann meinen Namen gegoogelt und mich durch einen Online-Bericht gefunden", erzählte der Sänger. Im Endeffekt habe ihm die Musik geholfen, seine Familie zu finden: "Ich bin vor DSDS mit meiner Gitarre in Kirchen aufgetreten und eine Zeitung hatte darüber berichtet."

Sechs Jahre nach der Trennung konnte die Familie per Video-Telefonat also endlich wieder miteinander sprechen. "Wir konnten es nicht glauben, dass wir uns wiedergefunden haben! Wir haben alle geweint und gelacht, es war total emotional“, berichtete Abi. Und auch für den Juror Florian Silbereisen (40) ist die Zusammenführung eine besondere Situation: "Auch ich kann es kaum glauben, dass Abi durch die Musik und die Berichterstattung darüber endlich wieder Kontakt zu seiner Familie hat!“

RTL / Stefan Gregorowius Abi Faizan bei DSDS 2022

RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Juroren Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen

RTL / Stefan Gregorowius Abi Faizan bei DSDS 2022

