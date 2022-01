Ging etwa alles von ihm aus? Tara Tabitha (28) musste am Freitag als erste Kandidatin das Dschungelcamp verlassen. Hinter ihrem frühen Aus könnte vor allem die Berg- und Talfahrt mit ihrem Dschungelflirt Filip Pavlovic (27) stecken. Tara hatte großes Interesse an dem Hottie gezeigt, er sie schließlich zurückgewiesen. Das hatte die Österreicherin schlecht verkraftet und immer wieder für Drama gesorgt, was die Zuschauer deutlich nervte. Jetzt verriet Tara Promiflash aber: Eigentlich zeigte Filip zuerst Interesse!

"Filip hat den ersten Schritt auf mich zugetan, er ist immer auf mich zugekommen und dann habe ich das halt zugelassen!", stellte Tara im Promiflash-Interview klar. Die ersten Tage des Camps seien zusammen geschnitten worden, weswegen man diesen Teil der Beziehung nicht gesehen habe. "Dann haben wir ein paar Tage 24/7 aneinandergeklebt und irgendwann habe ich angefangen, Zweifel zu bekommen", berichtete die Ex-Camperin ihre Sicht auf die Geschichte. Sie sei ja nicht zum Daten in den Dschungel gegangen, sondern um sich selbst den Zuschauern zu präsentieren. Deshalb sei der TV-Bekanntheit der Druck von außen schließlich zu groß geworden: "Das geht alles zu schnell! Im Camp und in den Interviews hat jeder immer kommentiert, wenn wir beieinander waren."

Erst nach ihren Bedenken hätten sich dann Filips Zweifel entwickelt. "Das ist nachvollziehbar, weil wir ja nicht dumm sind", resümierte Tara gegenüber Promiflash. Im Endeffekt habe der Druck, schon festzulegen zu müssen, ob man ein Paar sei, die Sache zwischen den beiden kaputtgemacht.

RTL / Stefan Menne Tara Tabitha und Filip Pavlovic im Dschungelcamp

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Dschungelcamp-Kandidatin 2021

RTL Filip Pavlovic und Tara Tabitha, Dschungelcamp-Kandidaten 2022

