Auf welche Frauen steht Leon denn dann eigentlich? In der aktuellen Are You The One?-Folge machte der Student deutlich, dass Estelle Stephanie nicht zu den Mädels zählt, die er zukünftig an seiner Seite sehe – außerhalb der TV-Villa hätte er der Blondine offenbar sogar direkt einen Laufpass gegeben. Doch auf welchen Typ Frau steht Leon überhaupt und wie sollte seine Partnerin drauf sein? Promiflash hat nachgehakt!

Vom optischen Erscheinungsbild mal ganz abgesehen hat der Muskelmann offenbar eine ganz klare Vorstellung von seiner Traumfrau. "Ich mag Frauen, die offen sind, mit denen ich tiefgründige Gespräche führen kann", erklärte Leon im Interview mit Promiflash. Und wie diese Aussage wohl bei Estelle ankommen mag? "Ich habe mich wirklich nicht gut ausgedrückt, aber ich wollte Estelle damit nicht verletzen", stellte der Hottie klar.

Doch dafür war es dann wohl schon zu spät. "Die Aussage von Leon hat mich sehr getroffen, besonders, da sie für mich aus dem Nichts kam", erinnerte sich Estelle zurück. Für die Blondine sei es erschreckend gewesen, wie weit auch ihre Vorstellungen des Kennenlernens auseinandergehen. Doch kommt für die Beauty in der TV-Villa überhaupt noch ein anderer Mann infrage? Mike Hessel! "Wir hatten immer sehr gute Gespräche und viel zu lachen", erzählte Estelle.

