Die Schmerzen konnten ihr erst nicht genommen werden! Dagi Bee (27) und Eugen Kazakov (27) sind vor über einem Monat zum ersten Mal Eltern geworden – im Dezember konnten die beiden ihren kleinen Sohn Nelio auf der Welt willkommen heißen. Mittlerweile liegt die Geburt also schon ein Weilchen hinter der YouTuberin – doch nun gibt sie ein paar Details ihrer Entbindung preis: Dagi verrät, dass ihre PDA zu Beginn einfach nicht richtig wirken wollte!

In einem aktuellen YouTube-Video berichtet sie ausführlich von Baby Nelios Geburt. Vor allem auf die Periduralanästhesie, die zur Linderung von Geburtsschmerzen eingesetzt wird, konnte sie nicht verzichten. Doch diese wollte nicht wirken. "Dann wurde die PDA gesetzt und ich lag dann im Bett, Eugen neben mir und ich habe dann gemerkt, es fängt langsam an zu wirken, aber nur auf meiner rechten Hälfte. Also die linke Hälfte war noch komplett aktiv. Ich habe alles gemerkt auf der linken Seite" erzählt Dagi.

Nachdem ihr dann noch mal nachgespritzt worden war, wurde es immer noch nicht besser. "Dann wurde mir die PDA neu gesetzt, in der Hoffnung, dass ich ein bisschen entspannen kann. Aber nein, es war wieder so, nur die rechte Seite war betäubt, auf der linken hatte ich immer noch Schmerzen", erklärt die 27-Jährige. Beim dritten Versuch hat es dann letztendlich geklappt und Dagi konnte die Geburt mit weniger Schmerzen durchstehen.

Instagram / @alinaschessler Eugen Kazakov, Dagi Bee und ihr Baby Nelio

dagibee / Instagram-Story YouTube-Star Dagi Bee mit Söhnchen Nelio

Instagram / dagibee Dagi Bee im September 2021

