Scheitert Manuel Flickingers (33) Suche nach ein bisschen Liebe etwa an seiner Stimme? Im Dschungelcamp hat der Prince Charming-Star zuletzt ein trauriges Geständnis gemacht: Er betonte, dass zu Hause niemand da sei, der ihn erwarte. Der Rheinland-Pfälzer hat derzeit keinen Partner und fühlt sich manchmal einsam. Aber warum hat Manuel eigentlich keinen Freund? Seine Südafrika-Begleitung Sonja kennt ein paar der Gründe.

"Das ist natürlich verschieden", antwortete seine gute Freundin im RTL-Interview auf die Frage, warum der Justizfachwirt noch Single ist. "Bei den einen ist es so, dass ihnen Manuels Stimme nicht gefällt, dann ist es aber auch so, dass sie mit Lafayette (Manuels Kunstfigur) nicht klarkommen", führte sie aus. Offenbar musste der 32-Jährige in der Vergangenheit also schon Körbe einstecken, weil seinem Date-Partner der Klang seiner Stimme nicht passte. Dass Manuel in seiner Freizeit gerne in die Rolle einer Dragqueen schlüpft, ist demnach ebenfalls nicht jedermanns Sache. "Es sind wirklich verschiedene Facetten, die den einen oder anderen manchmal von ihm fernhalten", erzählte Sonja.

Allerdings bedeutet die Tatsache, dass Manuel derzeit Single ist, nicht, dass er einsam und allein zu Hause auf der Couch versauert – ganz im Gegenteil. Der TV-Star sei ein vielbeschäftigter Mann. "Manuel fühlt sich jetzt nicht immer allein. Er hat ein total volles Programm, der macht total viele Projekte. Der hat jetzt gerade erst ein Theaterprojekt abgewickelt, und da war er jeden Abend unterwegs", stellte Sonja klar.

Instagram / manuel_flickinger Manuel Flickinger, "Prince Charming"-Kandidat

Instagram / manuel_flickinger Manuel Flickinger als Lafayette Diamond

Instagram / manuel_flickinger Manuel Flickinger an seinem Arbeitsplatz

