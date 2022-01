Linda Nobat (27) bekommt Rückendeckung von ihrer Familie! In der vergangenen Dschungelcamp-Folge geriet die ehemalige Bachelor-Kandidatin mit Bodyguard-Legende Peter Althof (66) aneinander. Als sie diesen - wohl im Scherz - als "nicht die hellste Leuchte" bezeichnet hatte, ging der Witz gewaltig nach hinten los. Der einstige Personenschützer zeigte sich verletzt und warf ihr wiederum vor, keinen Respekt vor dem Alter zu haben. Ihre Schwester Stephanie verteidigte Linda nun und schoss stattdessen gegen Peter!

Im Interview mit RTL sprach Stephanie über den Disput im Camp. "Linda hat einen kleinen Witz gemacht, aber ich glaube, die Nerven liegen einfach blank", ordnete sie die Situation ein. Doch Peters Reaktion und die Ansage, dass er jegliche Aussagen, in denen er die 27-Jährige als intelligent betitelt hatte, revidieren wolle, finde sie "unverschämt". "Das war in dem Moment persönlich und ernst gemeint. Und das war für mich dann ein bisschen unfair", kritisierte Stephanie.

Prince Damien (31) sieht das hingegen ganz anders. Der einstige Dschungelkönig empfindet Lindas Äußerung als grenzwertig. "Wenn ich mit meinem Vater so was machen würde, der hätte mir eine Schelle links und rechts gegeben", merkte der DSDS-Star an.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Linda Nobat und Peter Althof im Dschungelcamp

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Peter Althof im Dschungelcamp

Anzeige

Instagram / myprincedamien Prince Damien, DSDS-Gewinner des Jahres 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de