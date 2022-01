Haben nun auch Mirco Nontschews Fans die Möglichkeit, sich von dem Komiker zu verabschieden? Im Dezember sorgte die traurige Nachricht vom Tod des TV-Stars deutschlandweit für Bestürzung. Lange wurde darüber gerätselt, wann der Comedian seine letzte Ruhe finden würde. Wie nun bekannt wurde, ist dies jetzt geschehen. Die Bestattung, so wurde mitgeteilt, habe im engsten Familienkreis stattgefunden. Doch auch Mircos Anhängern könnte es schon bald möglich sein, Abschied zu nehmen.

Wie Bild aus dem Umfeld des LOL: Last One Laughing-Stars erfahren hat, soll noch in diesem Jahr eine öffentliche Gedenkfeier stattfinden. Geplant sei es, die Veranstaltung im Sommer abzuhalten. Wer zu der Abschiedsfeier geladen werde, sei jedoch noch nicht bekannt. Neben seinen ehemaligen Kollegen würden sich sicher auch die Fans des 52-Jährigen freuen, dem Komiker die letzte Ehre erweisen zu dürfen.

Bereits kurz nach dem Bekanntwerden von Mircos Tod meldeten sich zahlreiche Promis im Netz zu Wort und brachten ihre Trauer über den Verlust zum Ausdruck. "Mirco hinterlässt einen Graben. Niemand kann, was er konnte", teilte unter anderem Carolin Kebekus (41) gegenüber spot on news mit. In ihren Augen sei der Comedian ein Ausnahmetalent gewesen.

Public Address / ActionPress Mirco Nontschew bei der "Johannes B. Kerner Show", 2006

ActionPress Mirco Nontschew, Entertainer

Getty Images Komikerin Carolin Kebekus

