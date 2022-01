Auch das noch! Erst vor wenigen Tagen meldete sich Adele (33) unter Tränen bei ihren Fans und teilte ihnen mit, dass sie ihre bevorstehende Dauer-Tournee in Las Vegas verschieben muss. Aufgrund der anhaltenden Gesundheitskrise kann die Sängerin derzeit nicht ihr neues Mega-Album "25" performen – und nun folgte schon die nächste Absage: Adele tritt auch bei den Brit Awards nicht auf!

Anfang Februar sollte eigentlich das große Event stattfinden, bei dem unter vielen weiteren Künstlern auch die "Easy On Me"-Interpretin dabei gewesen wäre und ihren Preis entgegengenommen hätte. "Adele sollte an diesem Abend auftreten, hat aber nun abgesagt – ein schwerer Schlag für die Organisatoren", erklärte eine Quelle gegenüber The Sun. Nun wollen sie versuchen, die Musikerin per Liveschalte in die Show zu integrieren.

Aber was war der Grund für die Absage? Anscheinend hat auch die Las-Vegas-Konzertreihe damit zu tun. "Es sieht danach aus, als gab es Befürchtungen, dass es zu einem weiteren Eklat kommen könnte, wenn sie so kurz nach der Absage ihrer Vegas-Shows bei den Brits auftreten würde", offenbarte der Insider. Nachdem die Fans ziemlich enttäuscht gewesen waren, wollte Adele nicht direkt danach woanders auftreten.

Instagram / adele Adele, Sängerin

Getty Images Adele, Musikerin

Simon Emmett Adele, Musikerin

