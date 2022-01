Er fühlt sich ganz offensichtlich sehr wohl auf der Insel! Im Oktober vergangenen Jahres überraschten Peer (46) und Janni Kusmagk (31) ihre Fans mit einer Hammer-Neuigkeit: Sie verlassen ihre Heimatstadt Brandenburg und wandern nach Mallorca aus. Seit einigen Wochen sind die zwei mitsamt den drei Kindern Emil-Ocean (4), Yoko (2) und Merlin schon auf der Baleareninsel zu Hause. Und vor allem Peer geht es in seiner neuen Heimat ziemlich gut!

Via Instagram lässt der 46-Jährige seine Follower an seinen Gedanken teilhaben, denn aktuell geht es dem ehemaligen GZSZ-Star bestens. "Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich angekommen. Nicht in einer Wohnung, einer Stadt oder einem Haus. Dieses Gefühl ist viel tiefer, als es ein Ort jemals sein könnte. Ich fühle mich angekommen in mir", betont der Moderator zufrieden. Peer habe nicht mehr das Gefühl, irgendetwas zu tun, nur um anderen zu gefallen.

"Ein einfaches Leben mit weniger Luxus, Möglichkeiten und Aufgaben. Dafür aber mehr Zeit für Leidenschaft, Abenteuer in der Natur und Raum für Entdeckungen. Und wenn ich so darüber nachdenke, ist es genau das, was mich auch als Kind immer schon am glücklichsten gemacht hat", führt der Schauspieler weiter aus. Dieses Gefühl habe er lange Zeit vergessen – doch nun hat er es wiedergefunden.

Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk mit ihren drei Kindern Emil-Ocean, Merlin und Yoko

Instagram / peerkusmagk Peer und Janni Kusmagk mit ihren zwei Kids Emil-Ocean und Merlin

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit Emil-Ocean und Yoko im August 2021

