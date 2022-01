Lily Collins (32) ehrt ihren Vater! Die Karriere der Emily in Paris-Darstellerin geht gerade steil nach oben, durch ihren berühmten Vater Phil Collins (71) ist sie aber schon mit dem Leben im Rampenlicht vertraut. Normalerweise äußert sie sich nicht allzu viel über ihre Familie, doch nun widmete die Schauspielerin ihrem Papa einen süßen Post: Lily drückte ihre Liebe für Phil aus!

Anlässlich des Geburtstags des "In The Air Tonight"-Sängers teilte die 32-Jährige auf Instagram einen Schnappschuss der beiden aus ihren Kindheitstagen. "Ich passe vielleicht nicht mehr in deine Arme oder sitze nicht mehr bequem auf deinen Schultern, aber du umarmst mich immer noch so fest, wenn ich es am meisten brauche", schrieb Lily ganz emotional. Danach betonte sie noch, dass, auch wenn sie sich nicht häufig sehen könnten, er eine wichtige Person für sie bleibt: "Glaub mir bitte, wenn ich sage, dass ich dich immer brauchen werde, egal wie alt ich werde oder was das Leben bringt."

Erst kürzlich erzählte die Brünette in einem Interview mit Glamour, dass ihr berühmter Vater eigentlich nicht allzu viel mit ihrer erfolgreichen Karriere zu tun habe. Lily wollte immer ihren eigenen Weg gehen, aber trotzdem sei sie "unglaublich stolz auf das, was ihr Nachname repräsentiert".

