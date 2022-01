Unglaublich, aber wahr: Shopping Queen feiert bereits zehnjähriges Jubiläum! Am 30. Januar 2012 flimmerte die erste Ausgabe der beliebten Doku-Soap mit Guido Maria Kretschmer (56) über die TV-Bildschirme. Bis heute hat die Sendung, in der die Kandidaten ihre Shopping-Künste zur Schau stellen können, zahlreiche Fans – nicht zuletzt wegen der sympathischen und unterhaltsamen Art des Designers. Die "Shopping Queen"-Liebhaber feiern Guido – und der Moderator wiederum liebt die Sendung über alles!

Das betonte der Fashion-Experte jetzt im RTL-Interview anlässlich des Jubiläums: "Ja, das ist eine große Liebe von mir! 'Shopping Queen' ist Teil meines Lebens geworden. Es ist irre, aber wie ein Geschenk. Ich habe eine tiefe Verbindung zu dem Format." Weiter schwärmte Guido: "Ich habe große Freude daran und an den Menschen. Wir sind jetzt mit den Promis insgesamt bei über 2.000 Kandidaten, das ist schon eine Nummer!" Trotz der großen Menge freue er sich bis heute über jeden neuen Teilnehmer.

Hätte Guido jemals damit gerechnet, dass die Sendung so lange laufen würde? "Ich bin eh jemand, der Dinge lange macht. Sei es jetzt der Partner oder ein Kunde", erklärte er im Interview. "Ich bin jemand, der sehr treu und lange dabei bleibt. Und das ist auch mit der Sendung jetzt so gewesen." Abschließend hielt er fest: "Ich habe sehr schnell gespürt, dass es ein wichtiger Teil meines Lebens geworden ist. Weil es auch so gut zu mir passt."

Getty Images Guido Maria Kretschmer, TV-Bekanntheit

