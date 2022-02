Was sagt ihr Outfit aus? Am Montag flashte Rihanna (33) ihre Fans mit krassen News: Gemeinsam mit ihrem Partner A$AP Rocky (33) schlenderte sie durch New York, ließ sich dabei ablichten – und entblößte ihren prallen Babybauch! Damit machte die Sängerin die Babynews öffentlich, doch mehr verraten wollte sie bislang nicht. Das lässt die Gerüchteküche natürlich ordentlich kochen: Verrät Rihanna mit ihrer Kleidung vielleicht auch das Geschlecht des Babys?

Auf Twitter überschlagen sich die Glückwünsche und freudigen Kommentare über die Schnappschüsse der beiden Musiker. Darunter werden aber auch wilde Vermutungen laut: "Ich habe das Gefühl, dass sie uns mit all dem Rosa einen Hinweis gibt. Wird es ein Mädchen sein?" Denn auf den Bildern trägt Rihanna eine dicke pinke Jacke zu einer lockeren Jeans und reichlich Schmuck. Das reichte den Fans offenbar aus, um auf das Geschlecht des Kindes zu schließen! "Rihanna trug einen rosa Mantel. Ich schätze, sie bekommt ein Mädchen", mutmaße ein weiterer User.

Aber bei diesen Schlüssen bleibt es nicht – die Fäden werden sogar noch weiter gesponnen! Denn auch die Kleiderwahl des Rappers wird mit in die Debatte hineingezogen: Er trägt eine Jeansjacke mit schwarzer Lederhose. "Meine Fan-Theorie ist also: Es sind Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen, weil Rihanna rosa trägt und A$AP blau", twittere ein spekulationsfreudiger Nutzer.

KGC-03/starmaxinc.com ASAP Rocky und Rihanna 2019 in London

Getty Images Rihanna 2019 New York

ActionPress Rihanna und A$AP Rocky im Januar 2022

