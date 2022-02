Da kommen alte Erinnerungen hoch! Gestern war es an Filip Pavlovic (27), im Dschungelcamp für ein ordentliches Abendmahl zu sorgen. Der Bachelor in Paradise-Star wurde in die Prüfung geschickt und kam tatsächlich mit der vollen Anzahl an Sternen zurück. Beim Kampf um die gelben Symbole bewies der Bachelorette-Boy zwar Durchhaltevermögen – kreischte teilweise aber auch wie am Spieß. Und genau das erinnerte die Fans an einige Ex-Camper – allerdings eher an die weibliche Fraktion.

"Heute als Stargast: Filip. Synchronstimme: Gisele", witzelte ein Zuschauer auf Twitter. Die schrillen Schreie des 27-Jährigen ließen offenbar alte Szenen mit der Germany's next Topmodel-Kandidatin und Dschungel-Heulsuse Gisele Oppermann (34) vor seinem inneren Auge aufblitzen. Auch an Sarah Knappik (35) – bekannt als: "Das war die schlimmste Dschungelprüfung aller Zeiten"-Sarah – fühlten sich einige User zurückerinnert. Dass sich der Hamburger seinen Ängsten stellt, ist für viele Fans aber ein absoluter Pluspunkt. "Filip ist irgendwo zwischen hartes Tier und Jammerlappen, aber er zieht durch", bemerkte jemand voller Anerkennung.

Ist das Finale näherrückende Finale für Filip also hochverdient? Bei den Promiflash-Lesern steht der Prüfungsschreihals zumindest weiterhin hoch im Kurs. In einer Umfrage am zehnten Dschungel-Tag wählten die meisten Teilnehmer ihn erneut zum Favoriten auf die Krone. Satte 41,1 Prozent der Stimmen sicherte sich Filip.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Filip Pavlovic im Dschungelcamp

Anzeige

TV NOW / Stefan Menne Gisele Oppermann im Dschungelcamp 2019

Anzeige

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de