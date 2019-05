Doppelter Grund zur Freude für Sarah Palin (55) und Tochter Willow! Bis jetzt war es eher still um die 24-Jährige – für Schlagzeilen sorgte in der Regel ihre Schwester Bristol Palin (28), die sich vor allem durch ihre Auftritte in der US-amerikanischen TV-Show Teen Mom einen Namen gemacht hat. Doch nun machen auch süße Neuigkeiten über Willow die Runde: Sie wird zum ersten Mal Mama – und das gleich von Zwillingen!

Diese tollen News teilte sie jetzt auf ihrem Instagram-Profil. "Ricky und ich freuen uns sehr, ZWEI kleine Babys auf dieser Welt begrüßen zu dürfen", gab die Schwangere stolz bekannt und verriet sogar, wann der Nachwuchs das Licht der Welt erblicken wird: Im Dezember wird das Paar seine Twins in die Arme schließen können.

Um die Baby-Bombe im Netz platzen zu lassen, ließ sich die werdende Mama etwas ganz besonderes einfallen. Auf dem Schnappschuss, mit dem sie ihre Schwangerschaft verkündete, ist nicht nur ein Ultraschallbild zu sehen, daneben setzte die Politikertochter auch ein gerahmtes Bild mit den ersten Infos und zwei winzige Strampler in Szene.

Instagram / wbf_ Willow Bailey

Instagram / wbf_ Ricky und Willow Bailey

Instagram / wbf_ Willow Bailey verkündet ihre Schwangerschaft

