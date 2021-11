Große Freude im Hause Palin! 32 Jahre lang war Sarah Palin (57) mit ihrem Ehemann Todd verheiratet, bevor sich das Paar vergangenes Jahr scheiden ließ. Gemeinsam wurden die republikanische Politikerin und ihr Ex-Mann Eltern von fünf Kindern, die zwischen 1989 und 2008 zur Welt kamen. Auch mit Enkelkindern wurden die beiden bereits reichlich beschenkt. Jetzt wird Sarah sogar schon zum achten Mal Oma, da ihre Tochter Willow ihr drittes Kind erwartet.

Auf Instagram veröffentlichte die werdende Mama nun ein kurzes Video von sich, in dem sie ihren runden Bauch präsentierte. "Wir haben diesen jungen Mann ein wenig geheim gehalten", scherzte die 27-Jährige. Anschließend verriet Willow außerdem, dass sie in etwa einer Woche bereits die Hälfte ihrer Schwangerschaft hinter sich gebracht hätte. Wenig später teilte dann auch Sarah die freudigen Neuigkeiten in ihrer Story, die sie mit den Worten "Segen für eure Kinder und deren Kinder und deren Kinder" kommentierte.

Auch von ihren Geschwistern bekam Willow jede Menge Liebe und Glückwünsche zu ihrer Schwangerschaft. "Ich kann es kaum erwarten, dass meine Schwester einen Jungen bekommt", schrieb Bristol (31) auf ihrem Profil zu dem Clip und auch Piper (20) konnte ihre Freude kaum im Zaum halten. "Endlich! Ich kann es kaum erwarten, einen winzig kleinen Neffen zu bekommen. Herzlichen Glückwunsch Schwesterchen", kommentierte sie die Ankündigung in ihrer Story.

Instagram / wbf_ Willow Bailey im November 2021

Instagram / wbf_ Willow und Ricky Bailey mit ihren Zwillingstöchtern im Oktober 2021

Instagram / piper.p Sarah und Todd Palin mit ihren fünf Kindern Piper, Track, Trig, Willow und Bristol im November 2018

