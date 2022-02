Auch im Resort kochen die Gemüter langsam hoch! Im südafrikanischen Dschungelcamp prallen derzeit die verschiedensten Charaktere aufeinander. Dabei fliegen auch ordentlich die Fetzen. Nicht nur Anouschka Renzi (57) und Linda Nobat (27) geraten immer wieder in Konflikte, Eric Stehfest (32) eckte ebenfalls heftig an. Die Reibereien im Camp hinterlassen auch bei deren Liebsten Spuren. Serkan Yavuz (28), der Filip Pavlovic (27) vor Ort unterstützt, verriet nun: Unter den Dschungel-Begleitungen droht ein Streit auszubrechen!

Im Podcast "Samira & Serkan in Paradise" sprach der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat mit seiner Partnerin Samira Klampfl (28) über die Geschehnisse in Südafrika. Dabei berichtete er auch von Spannungen in der Unterkunft: "Langsam wird's ein bisschen hitziger. Natürlich geht das ganze Dschungelcamp dem Finale entgegen und man merkt, der ein oder andere Streit färbt auch auf die Begleiter ab." Zwar lache man sich noch ins Gesicht, doch innerlich brodle es bei manch einem.

"Bisher hat es mich noch nicht betroffen, deshalb will ich auch kein Öl ins Feuer gießen, wo nichts ist", betonte Serkan. Namen nennen wollte er nicht – doch einen Begleiter nahm der 28-Jährige sogar in Schutz: "Anuschkas Verlobter Marc ist superentspannt und sieht das alles sehr sportlich und ist da absolut tiefenentspannt. Andere Personen, da merkt man schon, dass es denen näher geht als ihm."

RTL Filip Pavlovic und Linda Nobat im Dschungelcamp

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Star

Action Press / gbrci / Future Image Anouschka Renzi und Marc Zabinski bei einem Event in Hamburg, September 2021

