Rebel Wilson (41) ist unglaublich stolz auf ihren Körper. Seit Anfang 2020 hat die Komikerin Erstaunliches geschafft. Dank einer rigorosen Umstellung ihres Lebensstils, viel Sport und einer gesunden Ernährung verlor die Schauspielerin sage und schreibe 35 Kilo an Gewicht. Seitdem präsentiert sich die Filmproduzentin auch immer häufiger in eng anliegenden Outfits im Netz. Nun flashte Rebel ihre Community erneut mit ihrer ultra-schlanken Figur.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die blonde Schönheit nun einige Eindrücke aus dem Stadion. Gemeinsam mit ihren Freundinnen Ramona Agruma und Carly Steel (39) schaute sie sich ein Footballspiel der Los Angeles Rams an. Anschließend freute Rebel sich tierisch, als sich die NFL-Mannschaft gegen ihre Konkurrenz durchsetzen konnte und ins Finale des Super Bowls einzog. Mit dabei war auch der Talkshow-Host James Corden (43), der auf einem der Fotos freundlich in die Kamera lächelt. Inzwischen ist Rebel fast noch schlanker als ihre Freundinnen, wie auf den Momentaufnahmen deutlich auffiel.

Vor wenigen Wochen hat die 41-Jährige auch verraten, wie sie während ihrer Diät die meisten Kilos verlor. "Der Arzt sagte zu mir: 'Rebel, der beste Weg für Sie, unerwünschtes Körperfett zu verlieren, ist einfach, zu Fuß zu gehen'", berichtete die Pitch Perfect-Darstellerin im Rahmen der Apple-Fitness+-Audioserie "Time to Walk". Dabei komme es auch nicht auf Schnelligkeit an – eine Stunde täglich in moderatem Tempo würden bereits ausreichen.

Instagram / ramonaagruma Rebel Wilson, "Pitch Perfect"-Darstellerin

Instagram / rebelwilson James Corden, Carly Steel, Ramona Agruma und Rebel Wilson im Januar 2022

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

