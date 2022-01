Rebel Wilson (41) plaudert über ihren Gewichtsverlust. 2020 entschied sich die Pitch Perfect-Darstellerin dazu, ihr Leben umzukrempeln und abzunehmen. Seither hat die Schauspielerin schon über 35 Kilo verloren. Seine Body-Transformation stellte der Filmstar regelmäßig im Netz zur Schau und erntete dafür eine Menge Lob von den Fans. Nun verriet Rebel, was für sie die effektivste Methode war, um die meisten ihrer Kilos loszuwerden.

"Der Arzt sagte zu mir: 'Rebel, der beste Weg für Sie, unerwünschtes Körperfett zu verlieren, ist einfach zu Fuß zu gehen'", erzählte die 41-Jährige in einer Folge der Apple-Fitness+-Audioserie "Time to Walk". Der Mediziner habe ihr zudem mitgeteilt, dass es beim Gehen nicht darauf ankomme, dass man sich stark anstrengt und bergauf läuft, sondern dass es ausreiche, eine Stunde täglich in moderatem Tempo zu gehen. "Das ist der beste Weg, um unerwünschtes Körperfett zu verlieren", betonte Rebel.

Doch die Schauspielerin ist nicht nur viel gelaufen, um ihr Gewicht zu reduzieren. So erzählte sie, dass sie auch einen Aufenthalt in Österreich hatte, um dort verschiedene Behandlungsmethoden auszuprobieren. Eine davon war die Wasser-Shiatsu-Massage. "Die Behandlung besteht aus Dehnungen, Massagen und Akupressur im warmen Wasser", berichtete die gebürtige Australierin.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Oktober 2021

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Tourism Fiji/Mega Rebel Wilson, 2021

