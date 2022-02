Sie gibt ein überraschendes Update! Saskia Atzerodt (29) verzückte vor einer Woche ihre Fans: Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin verkündete nämlich, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Nachdem sie in der Vergangenheit bereits zwei Fehlgeburten erlitten hatte, blicken sie und ihre Follower nun mit Sorge auf ihre Schwangerschaft. Doch bisher fühlt sich die Blondine pudelwohl – und hat sogar ein paar Kilo abgenommen!

In ihrer Instagram-Story brachte Saskia ihre Fans nun auf den neuesten Stand – vor allem, was ihren Bauch angeht: "Morgens ist der wirklich flach. Aber mein Frauenarzt hat gesagt, das kommt noch." Auch anhand ihres Gewichts könne sie ihre anderen Umstände bisher noch nicht erkennen, lachte die 29-Jährige: "Ich habe nicht zugenommen, ich habe seit Beginn der Schwangerschaft vier Kilo abgenommen, aber das ist halb so wild."

Daraufhin beglückte Saskia ihre Fans noch mit einem Ultraschallbild ihres Babys. "Einmal hat der Kleine sogar den Daumen nach oben gemacht, das sah so lustig aus", strahlte sie. Das Gerät habe sogar angezeigt, dass ihr Nachwuchs schon eine Woche weiter sei als bisher angenommen.

