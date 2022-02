Emmy Russ (22) ließ bei Temptation Island V.I.P. nichts anbrennen – und das, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt mit Udo Bönstrup (27) zusammen war! Die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin hat im Rahmen des TV-Treuetests schnell ein Auge auf den Verführer Diogo (27) geworfen: Die beiden vergnügten sich in der Villa sogar gemeinsam unter der Dusche – Stöhnen im TV inklusive. Gegenüber Promiflash enthüllte die Influencerin jetzt aber noch weitere schlüpfrige Details: Emmy hatte abseits der Kameras ein weiteres Mal Sex mit Diogo!

Richtig gehört, beim finalen Temptation-Date ging es zwischen Emmy und Diogo erneut heiß her! "Es gab auf jeden Fall an dem Abend auch noch mal Geschlechtsverkehr in der Dusche", packte die Blondine jetzt im Promiflash-Interview aus. An ihren Freund verschwendete sie in diesen Momenten offenbar keinen Gedanken. "Da war für mich die Beziehung mit Udo sowieso schon beendet. Ich habe da nur noch gemacht, was ich wollte", erklärte die 22-Jährige nämlich.

Aber weiß Udo eigentlich, was Emmy und Diogo bei "Temptation Island V.I.P." abseits der Kameras so angestellt haben? Offenbar hat der Komiker da schon so eine Ahnung... "Da ich Emmy kenne, gehe ich davon aus, dass es sogar für das Pay-TV zu weit gehen würde", vermutete der 27-Jährige.

Anzeige

RTL Emmy Russ und Diogo Sangre

Anzeige

RTL Udo Bönstrup und Emmy Russ bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / udo Udo Bönstrup, Entertainer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de