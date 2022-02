Carl Woods zeigt, was er hat! Der Realitystar hat sich genauso wie seine Verlobte Katie Price (43) ein zweites Standbein aufgebaut – und zwar durch OnlyFans. Auf der Bezahlplattform heizt der ehemalige Love Island-Star seinen Fans mit ziemlich freizügigen Aufnahmen ein. Doch auch wer noch kein Abo für seinen Account abgeschlossen hat, bekommt nun ein sehr explizites Foto zu sehen: Carl teilte ein Bild, mit dem er sein bestes Stück in Szene setzt.

Auf Instagram postete der 32-Jährige einen Schnappschuss von sich in einer kurzen, grauen Jogginghose – so weit so jugendfrei. Doch wer genauer hinschaut, bemerkt eine ziemlich eindeutige Beule in Carls Schritt – und die kann sich sehen lassen. Aus Versehen teilte Carl dieses freizügige Foto allerdings nicht, ganz im Gegenteil. "Grau ist meine Farbe. Abonniert meinen OnlyFans-Account für viel mehr!", teaserte er zu seinem Beulenfoto an.

Dass auf diesem Bild alles in seiner Hose auch tatsächlich zu Carl gehört, wollen ihm allerdings nicht alle Follower glauben. So manch ein User ist überzeugt, dass Carl bei seinem besten Stück nachgeholfen hat. "Verdammt noch mal Carl, nimm die Socken aus deinen Shorts. Das ist doch keine echte Beule", lautete zum Beispiel ein Kommentar.

Anzeige

Instagram / carljwoods Katie Price und Carl Woods, Juni 2021

Anzeige

Instagram / carljwoods Carl Woods auf Instagram, 2021

Anzeige

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price

Anzeige

Glaubt ihr, dass Carl bei dem Foto tatsächlich nachgeholfen hat? Ja, das könnte ich ihm zutrauen. Nein, niemals! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de