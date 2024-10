Mittel zum Zweck: Will Katie Price JJ nur als Samenspender?

Katie Price (46) scheint mit ihrem aktuellen Partner JJ Slater glücklich zu sein. Doch einer ihrer Ex-Partner glaubt, dass die Liebe der beiden eine Fassade sei, hinter der das It-Girl ihre wahren Absichten verstecke. Im Interview mit Closer meinte Katies Verflossener Carl Woods (35), dass es seiner früheren Partnerin vor allem darum gehe, ein weiteres Kind zu bekommen. "Ich glaube, es kümmert sie nicht, mit wem sie ein Baby bekommt, solange sie ein Baby bekommt. In dieser Situation ist es egal, mit wem – es spielt keine Rolle", meinte der Brite. Außerdem sei es ihr letztlich egal, ob sie das Kind durch eine Leihmutter bekomme. Katie habe wohl bei jeder Beziehung nur einen Hintergedanken: "Bis zu einem gewissen Grad bin ich sicher, dass sie jeden Partner wie einen Samenspender behandeln würde, wirklich."

Den ersten Versuch, ein Kind zu bekommen, sollen Katie und JJ sogar schon unternommen haben. Laut eines Insiders suchten die beiden eine Klinik für In-vitro-Befruchtung auf. "Katie und JJ haben sich mit Experten einer IVF-Klinik getroffen, die ihr gesagt haben, dass sie eine Chance hat, Kinder zu bekommen, trotz ihrer minderwertigen Eizellen und ihres Alters", offenbarte die Quelle gegenüber dem Magazin. Für das Gespräch seien die 46-Jährige und der Realitystar extra nach Zypern geflogen. In Großbritannien sei Katie bisher nicht erfolgreich gewesen und bekam lediglich Absagen. Angeblich soll sogar eine Dokumentation in Planung sein, die die fünffache Mutter auf ihrem Weg zu weiterem Nachwuchs begleite.

Katies bisherige fünf Kinder stammen aus unterschiedlichen Beziehungen. Auch in der gemeinsamen Zeit mit Carl habe die 46-Jährige immer wieder versucht, ein Baby zu bekommen. Die beiden waren rund zwei Jahre ein Paar und trennten sich im Frühjahr 2022. Das Ex-Paar habe sowohl über eine Leihmutterschaft nachgedacht als auch Kinderwunschkliniken besucht – und Carl soll sich genauso sehr gewünscht haben, Nachwuchs zu bekommen wie Katie. Ein Insider plauderte gegenüber The Mirror aus: "Carl will auf jeden Fall demnächst Vater werden. [...] Es ist sein größter Wunsch."

Instagram / carljwoods Carl Woods im Februar 2023

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price im Mai 2022

