Katie Price' Ex Carl übt harsche Kritik an ihrer neuen Doku

Carl Woods (35) hat kein gutes Wort für die neue Dokumentation von Katie Price (46) übrig: Zwei Jahre nach den Dreharbeiten zu "Katie Price: Making Babies" äußert sich der ehemalige Love Island-Star kritisch über die Sendung, die Einblicke in die Reise des einstigen Paares zur künstlichen Befruchtung gibt. In einem Interview mit The Sun beschreibt Carl die Ausstrahlung als überflüssig: "Meine Meinung ist, dass es alte Nachrichten sind. Alle haben damit abgeschlossen." Rückblickend sei die erfolglose Behandlung ein "verdeckter Glücksfall" gewesen, da ihre Beziehung bereits auf wackeligen Beinen gestanden habe. "Wir waren nicht füreinander gemacht und hätten nie eine IVF-Behandlung starten sollen", gesteht er offen.

Neben seiner Kritik an der Doku reflektiert Carl auch über die herausfordernde Zeit, die von Vertrauensbrüchen und Untreue überschattet gewesen sein soll. Während der Dreharbeiten, die von der Produktionsfirma finanziert wurden, habe er sich immer wieder unwohl gefühlt: "Ich wusste, dass es falsch war, aber wir hatten den Vertrag, und so lief es eben." Auch ein erfolgreiches Ergebnis der Behandlung hätte ihrer Beziehung wohl nicht geholfen, wie der Autohändler einräumt: "Ich glaube, wir wären trotzdem an dem Punkt gelandet, an dem wir jetzt sind." Dennoch zeigt sich Carl überzeugt davon, dass alles aus einem bestimmten Grund passiere: "Es sollte einfach nicht sein, und das war vermutlich das Beste für uns beide."

Die Schatten der Vergangenheit wirken bis heute in Carls Leben nach. Seine kürzliche Trennung von Megan Bell, einer 26-jährigen Kosmetikerin, unterstreicht die Nachwirkungen seiner Beziehung zu dem Model. "Katie verfolgt Carl emotional bis heute", teilte ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber The Sun mit. Neue Partnerschaften seien für den 35-Jährigen eine Herausforderung, da er weiterhin mit den Altlasten ihrer turbulenten Zeit zu kämpfen habe – die bewegte Beziehung und die damit verbundenen Enttäuschungen hätten bei Carl nämlich tiefe Spuren hinterlassen.

Instagram / carljwoods Carl Woods, britisches Model

Instagram / facesbymeganuk Carl Woods und Megan Bell, Mai 2024

