Carl Woods verwandelt Tattoo von Ex Katie Price in Teufel

Carl Woods (35), der Ex-Verlobte von Katie Price (46), hat seinem Tattoo des It-Girls ein bösartiges Update verpasst: Auf seinem Unterarm prangt nun ein Teufelsporträt ihrer Person, versehen mit Hörnern, einer 666, einem Spinnennetz auf der Stirn und schwarzen Tränen. Dies ist auf Fotos zu sehen, die The Sun vorliegen. Der Autohändler ließ die Modifikation in einem renommierten Tattoo-Studio in Cambridgeshire vornehmen. Ein Insider behauptete: "Carl findet, dass es kein passenderes Tattoo gibt. Sie ist der Teufel in Menschengestalt."

Die drastische Aktion folgt auf Carl und Katies turbulente Beziehung, die nach drei Jahren voller Höhen und Tiefen Ende 2023 endgültig zerbrach. Grund dafür waren unter anderem mehrere Affären des Reality-TV-Sternchens – die sie sogar gegenüber dem Boulevardblatt zugab. Unter anderem habe sie wohl mit einem englischen Nationalspieler "betrunken Sex" gehabt. "Ich habe mich unsterblich in sie verliebt und sie hat getan, was sie wollte", kommentierte Carl den Vertrauensbruch seiner Ex damals gegenüber dem Magazin.

Heute hat Katie einen neuen Mann an ihrer Seite: Den "Married at First Sight"-UK-Star John Joe Slater. Mit ihm soll es aber ebenfalls nicht ganz rund laufen – dies meinte laut Closer zumindest ein Insider zu wissen. "Er ist keine Ausnahme von Katies früheren Beziehungen – er ist ein Fußabtreter und er spürt, dass der Schmutz an ihm abgewischt wird", erzählte der Informant. Ein Grund für die angespannte Beziehung sollen wohl unter anderem Katies zahlreiche Beauty-Eingriffe sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price, Unternehmerin

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Freund John Joe Slater, August 2024

Anzeige Anzeige