Katie Price' Ex Carl trennt sich nach neun Monaten Beziehung

Es hätte alles so schön sein können: Doch Carl Woods (35), der Ex von Katie Price (46), hat sich nach neun Monaten von der 26-jährigen Kosmetikerin Megan Bell getrennt. Obwohl Megan von einem Insider als "auf Papier perfekt" beschrieben wird, sei der Autohändler noch nicht bereit für eine neue Beziehung. "Katie verfolgt Carl emotional bis heute, und neue Partnerschaften sind schwierig für ihn", verriet die Quelle gegenüber The Sun. Der ehemalige Love Island-Star scheint noch immer mit den Folgen seiner turbulenten Vergangenheit zu kämpfen.

Zusätzlich sorge der bevorstehende Start von Katies neuer Dokumentation "Katie Price: Making Babies" für Unruhe. Das Programm zeigt Szenen aus ihrer gemeinsamen Zeit und wurde vor zwei Jahren gedreht. Die Ausstrahlung nächste Woche könnte alte Wunden aufreißen. "Das ist wie Salz in alte Wunden zu streuen", erklärte der Informant. Carl soll nicht nur verärgert, sondern auch beschämt sein, dass das Material jetzt veröffentlicht wird. "Er hat immer behauptet, sie hätte ihn betrogen, und nach der Trennung brauchte er eine Therapie. Er will nicht wieder an diese Zeit erinnert werden", plauderte ein enger Freund laut dem Boulevardblatt aus.

Und auch bei Katie scheint in Sachen Liebe der Wurm drin zu sein: Sie und ihr Freund John Joe Slater verbrachten bereits die Weihnachtsfeiertage nicht zusammen – und nun scheint sich die Stimmung zwischen dem It-Girl und dem Reality-TV-Star weiter abzukühlen. Bei einem gemeinsamen Auftritt auf der Geordie Shore-Premiere am Dienstagabend wirkten die beiden alles andere als verliebt. "Katie und JJ kamen getrennt an und sprachen stundenlang kein Wort miteinander. Sie standen auf unterschiedlichen Seiten des Raums, und die Stimmung zwischen ihnen war eisig", berichtete ein Insider gegenüber The Sun. Ob hier die nächste Trennung bevorsteht?

Getty Images Carl Woods und Katie Price im November 2023

Mediennummer: 46632147 JJ Slater und Katie Price im Januar 2025

