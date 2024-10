Carl Woods will Ausstrahlung von Katies IVF-Doku verhindern

Katie Price (46) gibt ihren Wunsch nach einem weiteren Kind nicht auf. In einer neuen Dokumentation mit dem Namen "Katie Price: Making Babies" soll ihr erfolgloser Versuch, durch künstliche Befruchtung schwanger zu werden, verfolgt worden sein. Katies Ex Carl Woods (35), mit dem sie zur Zeit des Drehs noch zusammen war, will laut Ok!, dass die Sendung nicht öffentlich gemacht wird. Ein Insider berichtete, dass Carl von der Erfahrung sehr erschüttert sein soll: "Carl will nicht, dass der Film ausgestrahlt wird, der gedreht wurde, als die beiden ein Paar waren und sich ein Baby wünschten. Es würde verletzende Erinnerungen in ihm wachrufen, für die er hart gearbeitet hat, um sie loszuwerden."

Die Dokumentation, die im März veröffentlicht werden soll, soll auch bei Katie schmerzhafte Gefühle auslösen, weshalb sie diese ebenfalls nicht anschauen möchte. Zusammen mit ihrem Verflossenen hatte sie sich drei erfolglosen IVF-Behandlungen unterzogen, bevor sie sich Ende 2023 trennten. Obwohl der 35-Jährige in der Vergangenheit von seiner Familienplanung mit dem Erotikmodel schwärmte, fand er gegenüber dem Newsportal harte Worte für seine Ex: "Ich glaube, es kümmert sie nicht, mit wem sie ein Baby bekommt, solange sie ein Baby bekommt. In dieser Situation ist es egal, mit wem – es spielt keine Rolle."

Katie und Carl führten drei Jahre lang eine On-off-Beziehung, bis sie sich Ende 2023 endgültig trennten. Diesen Juli wurde öffentlich, dass die fünffache Mutter ihren ehemaligen Verlobten betrunken betrogen hat. Seit Anfang des Jahres datet die 46-Jährige nun den "Married at First Sight"-Star John Joe Slater, mit dem sie laut dem Medienoutlet ebenfalls eine Familie gründen möchte. Währenddessen turtelte Carl immer mal wieder mit der Kosmetikerin Megan Bell.

Instagram / katieprice Katie Price und John Joe Slater

Instagram / facesbymeganuk Carl Woods und Megan Bell, Mai 2024

