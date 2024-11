Carl Woods erhebt neue Betrugsvorwürfe gegen Ex Katie Price

Carl Woods (35) scheint seinen Herzschmerz wegen der Trennung von Katie Price (46) immer noch nicht überwunden zu haben. Von 2020 bis 2023 gingen die TV-Bekanntheit und der Unternehmer gemeinsam durchs Leben. Das Liebes-Aus war allerdings alles andere als freundschaftlich. Der Brite meldet sich nun mit pikanten Vorwürfen. Im Interview mit The Sun behauptet er: "Sie verbrachte die Nacht mit Jamie Morrison nach einem Poloturnier in seinem Klub." Der ehemalige Polospieler ist in der High Society von England nicht unbekannt und hat sogar schon die ein oder andere Partie mit Prinz William (42) und Prinz Harry (40) gespielt.

Im Gespräch mit der Zeitung plaudert Carl auch aus, dass ihm Bekannte von dem Vorfall erzählt hätten. "Ich habe Katie damit konfrontiert, und sie hat versucht, es zu leugnen, aber dann hat sie es zugegeben", erklärt der einstige Love Island-Teilnehmer und fügt hinzu: "Ich bin vor lauter Verzweiflung auf die Knie gefallen. Sie sagte, es sei passiert, weil wir uns nicht mehr verstanden haben."

Katie und Carls dreijährige Romanze war von vielen Höhen und Tiefen geprägt, einschließlich einer Verlobung im April 2021. Das Paar hatte offen über seine Pläne gesprochen, gemeinsam ein Kind zu bekommen, und unterzog sich einer IVF-Behandlung. Ihre Reise zur Familiengründung wurde sogar gefilmt und soll demnächst im britischen Fernsehen ausgestrahlt werden. Eine Quelle berichtete allerdings gegenüber OK!, dass der 35-Jährige dies verhindern wolle: "Carl will nicht, dass der Film ausgestrahlt wird, der gedreht wurde, als die beiden ein Paar waren und sich ein Baby wünschten. Es würde verletzende Erinnerungen in ihm wachrufen, für die er hart gearbeitet hat, um sie loszuwerden."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Morrison, Polospieler

Anzeige Anzeige

MEGA Carl Woods und Katie Price, Juli 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige