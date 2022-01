Sie zeigt sich ziemlich freizügig! Katie Price (43) kündigte diese Woche an, künftig auf der Erotikplattform OnlyFans vertreten zu sein. Dort will das Model ihren Fans private und ziemlich intime Einblicke in ihr Leben gewähren. Dabei wird sie wohl auf viel Stoff verzichten: Im Trailer für ihren Kanal rekelte sie sich schon in knappen Dessous vor der Kamera. Was hält Katies Verlobter Carl Woods von diesen erotischen Bildern?

Carl und Katie sind seit zehn Monaten zusammen und planen, bald zu heiraten. Eifersüchtig sei der Autoverkäufer trotzdem nicht, wenn sich seine Verlobte öffentlich so knapp bekleidet zeige. "Am Ende des Tages ist er es, der den Hauptgewinn hat und jeden Tag mit mir ins Bett geht", erklärte Katie laut The Sun in einem Video. Deswegen würde er die Entscheidung der Unternehmerin verstehen.

Doch nicht alle Dinge, die das ehemalige Boxenluder treibt, sieht Carl so entspannt wie ihren OnlyFans-Account. Als Katie gegen die einstweilige Verfügung von Ex Kieran Hayler (34) verstieß und deshalb sogar verhaftet wurde, war er nämlich sehr wütend. "Er schämt sich für ihre Eskapaden", hatte ein Insider berichtet. Die Entertainerin hatte ihrem Schatz eigentlich versprochen, dass 2022 ein ruhiges Jahr wird.

Instagram / katieprice Katie Price im November 2021

Instagram / carljwoods Katie Price und Carl Woods, Juni 2021

Instagram / katieprice Katie Price im Juni 2021

