Carl Woods enthüllt Katie Price' Affären während Beziehung

Carl Woods (35), der ehemalige Verlobte von Katie Price (46), hat gegenüber The Sun brisante Details über ihre Beziehungsprobleme enthüllt. Der Reality-TV-Star behauptet, dass ihn seine Verflossene während ihrer Beziehung, die im Jahr 2020 begann und Ende 2023 endete, mit mehreren Männern betrogen habe. Carl erzählte, dass er sie während eines gemeinsamen Urlaubs in der Türkei dabei erwischte, wie sie einem bekannten Fußballspieler Nachrichten schickte. Das habe zu einem schlimmen Streit zwischen dem damaligen Paar geführt. Dieser Vorfall soll auch der wahre Grund sein, weshalb Katie sich im Jahr 2020 beide Füße gebrochen hatte – laut Carl sei es passiert, als sie vor ihm davonlief, nachdem er sie zur Rede gestellt hatte. Damals schwor sie ihm, ihn nie wieder zu betrügen. Kurz darauf soll sie das Versprechen jedoch gebrochen haben.

Ein besonderes Drama sei zudem entstanden, als er seiner Liebsten dabei half, ihr Heim, Mucky Mansion, zu renovieren. Während er ihr Bett aufbaute, soll das ehemalige Boxenluder ihm erneut fremdgegangen sein. Obwohl Carl das herausgefunden habe, sei er bei ihr geblieben, da Katie ihm versprochen hatte, mit ihm eine Familie zu gründen. Allerdings habe er immer wieder von neuen Affären erfahren. Unter anderem soll ihm auch die Ehefrau eines Mannes, mit dem Katie ihn betrogen hatte, von dem Betrug erzählt haben. Schließlich habe er die Beziehung dann nach einigen Eskapaden ihrerseits beendet.

Inzwischen hat Katie Price eine neue Beziehung mit John Joe Slater, einem ehemaligen Kandidaten der Show "Married At First Sight", begonnen. Und zwischen den beiden TV-Bekanntheiten ist es anscheinend schon richtig ernst: Nicht nur, dass ein dicker Klunker an Katies Ringfinger zuletzt Gerüchte um eine mögliche Verlobung der Turteltauben anheizte – kurz darauf wurde das Erotikmodel dabei erwischt, wie es Brautkleider shoppte. Zudem sollen sie derzeit angeblich versuchen, ein Kind zu bekommen und waren deshalb wohl auch schon in einer Kinderwunschklinik. "Katie und JJ haben sich mit Experten einer IVF-Klinik getroffen, die ihr gesagt haben, dass sie eine Chance hat, Kinder zu bekommen, trotz ihrer minderwertigen Eizellen und ihres Alters", behauptete kürzlich ein Insider gegenüber dem Magazin Closer.

Getty Images Katie Price posiert

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price im März 2024

