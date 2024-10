"Besessen": Carl Woods schießt weiter gegen Ex Katie Price

Carl Woods (35) packt über Katie Price (46) aus. In einem Interview mit The Sun nimmt der ehemalige Love Island-Teilnehmer kein Blatt vor den Mund, was seine Ex-Verlobte angeht – und behauptet nun, dass ihre jetzige Beziehung mit JJ Slater zum Scheitern verurteilt ist, da sie "besessen von jungen Männern" sei. "Ihr neuer Freund JJ wird bald 32, also wird es nicht lange dauern, bis er ein alter Hase ist", betont er und fügt hinzu: "Sie hat mich ungefähr in dem Alter kennengelernt und dann durch eine jüngere Version ersetzt, als ich zu alt wurde."

Ihre Vorliebe für jüngere Männer sei auch der Grund, warum die 46-Jährige sich so oft unters Messer lege. "Sie will jünger aussehen, damit sie jüngere Männer abkriegen kann. Sie glaubt, wenn sie ihrer Jugend durch eine Operation nachjagt, kann sie den jungen Männern nachjagen", erklärt Carl. Demnach habe er Katie während der Beziehung, die sie zwischen 2020 und 2023 führten, oft darum gebeten, mit den Eingriffen aufzuhören – ebenso wie ihre Mutter. "Sie hatte Aufträge gebucht und ihre Mutter hat den Chirurgen angerufen, um sie abzusagen", erzählt der 35-Jährige.

Es ist nicht das Einzige, was Carl während des Gesprächs mit dem Magazin enthüllt. Er wirft ihr vor, beim Sex oft die Namen anderer Männer gerufen und ihn außerdem mehrfach betrogen zu haben. Der Brite habe sie während eines gemeinsamen Urlaubs in der Türkei dabei erwischt, wie sie einem bekannten Fußballer Nachrichten schickte. Dies habe zu einem heftigen Konflikt zwischen ihm und Katie geführt, bei dem sie vor ihm davonlief – und sich den Fuß brach. Laut dem Reality-TV-Star sind die Anschuldigungen aber völliger Unsinn. "Ein weiterer Ex, der mit Katie Geld verdienen möchte. Für jemanden, der nicht berühmt sein wollte, macht er das nicht besonders gut", lässt sie über einen Sprecher verlauten.

Anzeige Anzeige

ActionPress Katie Price und JJ Slater im März 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Katie Price und JJ Slater im März 2024

Anzeige Anzeige