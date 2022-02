Beim Anblick dieser Aufnahme dürften die Fans von Regé-Jean Page ganz aus dem Häuschen sein! Im vergangenen Jahr gab der Bridgerton-Star sein Pärchendebüt mit Emily Brown auf dem Red Carpet. Doch obwohl der Schauspieler kein Geheimnis aus seiner Liebe macht, existieren nur wenige gemeinsame Fotos von ihm und seiner Freundin – zumindest keine, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Umso größer ist jetzt die Freude, dass Regé-Jean und seine Liebste bei einem Spaziergang ganz verliebt abgelichtet wurden.

Paparazzi erwischten den Darsteller des beliebten Duke of Hastings im Netflix-Hit "Bridgerton" und die Frau an seiner Seite in einem Park in London. Die hübsche Blondine hat sich auf dem Foto bei ihrem Partner eingehakt – und gemeinsam schlendern sie ganz verliebt durch das Fleckchen Natur. Dem kalten Wetter entsprechend haben sich die zwei nicht nur Hut und Mütze aufgesetzt, sondern genießen auch einen wärmenden Kaffee. Der 34-Jährige trägt zudem eine Brille – auch so hat man ihn in der Vergangenheit nicht oft gesehen.

Als Duke of Hastings müssen die Zuschauer in Staffel zwei von "Bridgerton" allerdings auf den Frauenschwarm verzichten. Er hatte das Angebot noch einmal zurückzukehren, abgelehnt. Trotzdem ist Produzentin Shonda Rhimes (52) nach wie vor ein großer Fan des Briten. "Ich nehme ihm das nicht übel. Ich glaube, dass es klug von ihm war, etwas so Perfektes einfach perfekt sein zu lassen", berichtete sie gegenüber Variety.

