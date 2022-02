Diese beiden sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Jasmin Herren (43) zog als Ersatzkandidatin ins Dschungelcamp ein – und hatte zuvor nach Ansicht der Fans ziemlich große Töne gespuckt. Die Witwe von Willi Herren (✝45) verkündete nämlich, sie wolle keine zweite Daniela Büchner (43) werden. Dementsprechend wolle sie den Tod ihres Mannes nicht permanent thematisieren, sondern sich selbst präsentieren. Mittlerweile musste die Schlagersängerin den Dschungel verlassen, nachdem sie dann doch ziemlich oft von Willi gesprochen hatte. Jetzt äußerte sich Danni selbst zu Jasmins Aussage und teilte ziemlich aus.

Im RTL-Interview verriet Danni, dass sie es gar nicht schlimm finde, dass Jasmin so viel über Willi erzählt habe. "Ich habe auch viel geredet über Jens. Es ist jedem selbst überlassen, wie viel er da redet", erklärte sie. Doch mit Jasmins Aussage über sich sei die 43-Jährige nicht einverstanden. "Es ist ziemlich blöd, noch vor dem Camp zu sagen: 'Also zum Beispiel wie eine Danni Büchner werde ich nicht rumjammern, weil ich keine Danni Büchner bin'", schimpfte sie. In dem Punkt stimme sie ihrer Kontrahentin aber eigentlich zu: "Ich bin dritter Platz geworden und sie ist als Zweite geflogen."

Danni teilt aber nicht nur gegen die ehemalige Dschungelkandidatin aus – auch mit ihrem Ex Sohel Abdoulkhanzadeh bahnt sich gerade eine Schlammschlacht an. Die überraschende Trennung von ihm über WhatsApp hatte sie gestern live im Fernsehen beim Aftertalk zum Dschungelcamp verkündet.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, "Goodbye Deutschland"-Star

RTL Jasmin Herren, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und ihr Freund Sohel Abdoulkhanzadeh

