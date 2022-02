Königin Máxima (50) und König Willem-Alexander (54) haben heute einen Grund zum Feiern. Am 2. Februar 2002 traten die gebürtige Argentinierin und der damalige Kronprinz der Niederlande gemeinsam vor den Traualtar. Auch zwei Jahrzehnte später scheinen die beiden Turteltauben noch unglaublich glücklich miteinander zu sein. Anlässlich ihres 20. Hochzeitstags schauten Königin Máxima und König Willem-Alexander nun auf die Anfänge ihrer Ehe zurück.

Anlässlich der Porzellanhochzeit der niederländischen Staatsoberhäupter teilte das Königshaus nun zwei Bilder, die das Paar am Tag seiner Eheschließung zeigen. "Heute sind König Willem-Alexander und Königin Máxima seit 20 Jahren verheiratet", war unter den feierlichen Aufnahmen zu lesen. Seinerzeit verzauberte die heute 50-Jährige alle Gäste mit ihrem cremefarbenen Kleid von Valentino. Auch der Kuss der Frischvermählten zog mit einer Länge von rund 5,3 Sekunden in die royalen Rekordbücher ein. Mit drei gemeinsamen Töchtern besiegelte das Paar seine Liebe.

Unter dem Beitrag gratulierten viele Abonnenten den Royals zu ihrem Hochzeitstag. "Herzlichen Glückwunsch und noch viele glückliche Jahre in Liebe und Glück!" oder: "Ich kann nicht glauben, dass das schon 20 Jahre her ist", lauteten nur einige der Kommentare. Doch auch einige kritische Stimmen sammelten sich unter dem Post. So schien ein User beispielsweise kein großer Fan der Gesichtsbehaarung des Königs zu sein. "Es sieht so viel besser aus, wenn Willem sich einfach rasiert!", witzelte der Follower.

ANP Königin Máxima und König Willem-Alexander bei ihrer Hochzeit im Februar 2002

Getty Images Königin Máxima und König Willem-Alexander im Mai 2021

Getty Images König Willem-Alexander und Königin Máxima mit ihren Töchtern Amalia, Alexia und Ariane

