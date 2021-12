Die niederländischen Royals teilen erneut ungewohnt private Einblicke. Eigentlich gibt die Königsfamilie im Netz vorrangig Neues von offiziellen Terminen preis. Zu besonderen Anlässen machen König Willem-Alexander (54), Königin Máxima (50) und Co. aber auch mal eine Ausnahme und geben ihren Fans Einblicke in ihr Familienleben. Zuletzt veröffentlichten sie auf ihrem Account zum Beispiel anlässlich des 18. Geburtstags ihrer Tochter Prinzessin Catharina-Amalia einen süßen Post. Doch nur wenige Tage später legt der niederländische Palast nach: Es gibt ein neues Familienfoto!

Auf dem offiziellen Instagram-Account des Koninklijk Huis wurde ein Foto gepostet, das das Königspaar Willem-Alexander und Máxima mit ihren drei Töchtern Amalia (18), Alexia (16) und Ariane (14) zeigt. Alle haben ein leichtes Lächeln im Gesicht und scheinen sehr glücklich zu sein. "Die Ferien stehen vor der Tür: Es ist Zeit, gemeinsam nach Hause zu kommen", heißt es in der Bildunterschrift. Denn bis vor wenigen Tagen war die Königsfamilie nicht komplett: Alexia geht momentan in Wales zur Schule, um dort ihr Abitur zu machen. Für die bevorstehenden Feiertage ist sie nun aber in ihre Heimat zurückgekehrt.

Den Fans der Royals scheint das Foto zu gefallen. "Was für ein wundervoller spontaner und liebevoller Schnappschuss!", schwärmte ein User. Ein anderer kommentierte: "Schön, alle Mädels sind für eine Weile wieder zu Hause!"

Getty Images Prinzessin Amalia, Königin Máxima, Prinzessin Alexia, König Willem-Alexander und Prinzessin Ariane

