Da waren es "nur" noch 15! Mit 22 Mädels war Rosenverteiler Dominik Stuckmann (30) in sein Bachelor-Abenteuer gestartet. Dass sich so viele Frauen nicht lange um ihn scharen können, dürfte dem Frankfurter und auch den Zuschauern bewusst gewesen sein – aber jetzt wird doch ruck zuck aussortiert. In der heutigen Folge verabschiedeten sich bereits Vivian Boesveld und Irina Zeiser (29) freiwillig. Aber wen hat Dominik zusätzlich auf die Heimreise geschickt?

Am Ende der Entscheidungszeremonie mussten noch Josephine Fischer, Claudia Leitner und Giannina Parilla (22) zittern – und darauf hoffen, dass die rote Schnittblume in der Hand des 30-Jährigen für sie bestimmt ist. "Du bist ziemlich schwer einzuschätzen, aber ich glaube, dass ich dich durch Blickkontakte schon etwas besser einschätzen kann, Josi", sagte er schließlich. Während der Brünetten damit ein Stein vom Herzen fiel, mussten Claudia und Giannina Lebewohl sagen.

Allzu traurig schienen die beiden Ladys aber nicht zu sein. "Für mich kommt bestimmt irgendwann der passende Mann", gab sich Österreicherin Claudia optimistisch und auch Giannina musste zugeben, dass sie sich ihren Rauswurf eigentlich selbst zuzuschreiben habe. "Ich hätte mehr tun sollen", stellte sie klar – fügte jedoch bedeutungsvoll hinzu: "Aber ich wollte auch nicht. Ich glaube, es ist alles gut, wie es ist."

Dominik Stuckmann beim Bachelor-Auftakt

Claudia, Bachelor-Kandidatin 2022

Giannina, Bachelor-Kandidatin 2022

