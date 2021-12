Khloé Kardashian (37) ist offenbar im Sportfieber! Durch die Reality-TV-Show Keeping up with the Kardashians ist die Beauty berühmt geworden. Rund 14 Jahre lang wurde das Familienleben um Oberhaupt Kris Jenner (66) herum von Kameras verfolgt und dokumentiert. In der Show sprach Tristan Thompsons (30) Ex auch darüber, dass sie unter ihrem Gewicht leide und etwas an ihrem Körper ändern wolle. Seitdem sind nicht nur Jahre, sondern auch einige Work-outs vergangen: Hier präsentiert Khloé ihr Sixpack!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Mutter einer kleinen Tochter nun eine Bilderreihe von sich. Dabei fällt nicht nur ihre blonde Lockenmähne ins Auge: Denn Khloé hebt auf einem Pic ihr Shirt hoch und zeigt stolz ihre krassen Bauchmuskeln! Die 37-Jährige scheint ihr Sportprogramm fleißig durchzuziehen. Lenkt sie sich damit vielleicht auch von dem Drama rund um ihren Ex ab?

Zuletzt wurde bekannt, dass Khloés Verflossener und Vater ihres Kindes sie monatelang betrogen haben soll. Seine Affäre Maralee Nichols wurde daraufhin sogar schwanger – mittlerweile ist das Kind auf der Welt. Ob Tristan der Vater ist, wurde bisher nicht bestätigt. Falls ein Vaterschaftstest dies jedoch bestätigen sollte, würde der Kanadier wohl kein Sorgerecht beantragen wollen.

Getty Images Khloé Kardashian 2008

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, TV-Sternchen

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson, Khloé Kardashian und ihre Tochter True im März 2021

