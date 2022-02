Harald Glööckler (56) hat sich im Laufe der Jahre ganz schön verändert. Der diesjährige Dschungelcamp-Teilnehmer steht offen zu seinen zahlreichen Beauty-Eingriffen. In den vergangenen Jahren tunte der Modedesigner sein Äußeres unter anderem mit einer Fettabsaugung und Botox-Unterspritzungen im Gesicht auf. Doch wie sah der TV-Star eigentlich vor seinen ganzen Schönheits-OPs aus? Promiflash zeigt euch jetzt, wie Harald zu Beginn seiner Karriere aussah.

Anders als heute zeigte sich der 56-Jährige vor über 27 Jahren noch ohne auffälliges Make-up in der Öffentlichkeit. Auch seine Lippen und die Wangen ließ sich der Modeschöpfer, der damals ein Atelier in Stuttgart hatte, noch nicht aufspritzen. Den mittlerweile für ihn typischen Bart trug er aber schon ab 1995. Und auch seinen extravaganten Kleidungsstil konnte Harald bereits in den 90ern vorweisen.

Im April 2021 verriet der Designer in einem Interview mit t-online, dass er seine erste Beauty-Operation im Alter von 18 Jahren hat durchführen lassen. Bei dem Eingriff habe es sich um ein Augenbrauen-Lifting gehandelt. "Die erste Spritze habe ich erst mit Anfang 30 bekommen", plauderte er zudem aus.

Schroeder/face to face Harald Glööckler in seinem Atelier in Stuttgart, 1995

Schroeder/face to face Harald Glööckler, Modedesigner

TVNOW / Stefan Gregorowius Harald Glööckler, Dschungelcamp-Kandidat 2022

