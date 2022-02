Wer konnte in der ersten Folge am meisten überzeugen? Vergangene Woche lief der Staffelstart von Der Bachelor, und die ersten Rosen wurden von Dominik Stuckmann (30) verteilt. Bei einigen der Girls funkte es schon stark, während andere bereits wieder die Rückreise antreten mussten. Doch was sagen die Zuschauer nach dem Auftakt der Show? Promiflash hat herausgefunden, wer die eindeutige Lieblingskandidatin der Fans ist!

Von insgesamt 2.275 abgegebenen Stimmen hat eine Rosenlady mit Abstand gewinnen können: Jana-Maria Herz (29) konnte die meisten Promiflash-Leser von sich überzeugen! Die Wahl-Spanierin bezauberte mit ihrer offenen Art schon in der ersten Folge den Bachelor – und offenbar auch die Zuschauer. Denn sie ergatterte satte 864 Stimmen und damit 38 Prozent, während der zweite Platz mit nur 10,8 Prozent und 245 Stimmen von Nele Wüstenberg (28) belegt wurde.

Auf dem dritten Platz landete Vivian Boesveld mit 175 Stimmen. Die alleinerziehende Mutter begeisterte aber nicht nur die Zuschauer, auch Ex-Bachelor Andrej Mangold (35) fand die Rosen-Anwärterin ziemlich gut! "Sie wirkte sehr klar im Kopf, sie weiß, was sie will, und sie weiß, wo sie im Leben steht – das ist jemand, der sehr herausgestochen ist", erklärte er im Interview mit Promiflash.

RTL Bachelor Dominik Stuckmann

RTL Nele, Bachelor-Kandidatin 2022

Der Bachelor, RTL Vivian Boesveld und Dominik Stuckmann in der ersten Nacht der Rosen

