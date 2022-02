Wird aus Silvia Wollnys (56) Wunsch nach einer Auswanderung in die Türkei möglicherweise doch nichts? In der vergangenen Folge von Die Wollnys plauderten das Familienoberhaupt und Partner Harald Elsenbast (61) aus, dass sie schon lange mit dem Gedanken spielen, in ihr geliebtes Urlaubsland auszuwandern – vorerst jedoch nur ein Jahr auf Probe. Doch selbst dieses Vorhaben könnte jetzt ins Wasser fallen: Die reservierte Wohnung scheint für die Wollny-Rasselbande zu klein zu sein!

Doch nicht genügend Platz für Silvia, Harald, die Schwestern Loredana (17) und Estefania Wollny (19) sowie Sarafina (27) und Peter (29) mit ihren Twins und zu guter Letzt Enkelin Püppi? Sie alle sollten nämlich in dem Mietobjekt unterkommen. Der erste Eindruck der Wohnung schien auch ziemlich vielversprechend – wäre da nicht das Platzproblem der Großfamilie. "Die Wohnung ist schön, aber sieht ein bisschen klein aus", stellte Sarafina in der aktuellen Die Wollnys-Folge klar. Und auch ihr Liebster stimmte zu, dass dort niemals neun Mann leben können.

"Es ist auf gar keinen Fall machbar", kritisierte der Hobby-Angler und frischgebackene Zwillingsvater. Nesthäkchen Loredana fand die ausgewählte Bude zwar ganz nett, als es plötzlich darum ging, dass sie anfangs auf der Couch übernachten soll, verging allerdings auch der Beauty das Lachen. Mama Silvia will ihre Pläne aber noch nicht komplett an den Nagel hängen. Die TV-Bekanntheit blieb äußerst zuversichtlich: "Das wird schon alles hinhauen!" Zur Not habe der Makler auch noch eine andere Wohnung in petto.

