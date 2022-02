Um ein Haar hätte Dominik Stuckmann (30) das große Bachelor-Knutschen schon in Folge zwei eröffnet. Nach der ersten Nacht der Rosen durfte der Frankfurter seine Girls endlich auf Dates ausführen. Mit Jana-Maria Herz (30) schien es beim Fallschirmspringen schon ordentlich zu funken. Aber auch zwischen Christina Nicolardi (27) und dem Hessen ist eine gewisse Anziehung spürbar. Dominik gibt sogar zu: Am liebsten hätte er die Münchnerin geküsst.

"Es war schön, es war ein schönes Gefühl, dass sie da lag und sich gehen ließ und mich so angeschaut hat. Ich habe ihren Blick gesehen, das Strahlen und dass sie es genossen hat", schwärmte der IT-Spezialist nach dem Rendezvous mit der einstigen Let's Love - Eine Hütte voller Liebe-Teilnehmerin. Für ihn sei klar: "Blicke sagen mehr als tausend Worte und die Blicke haben für sich gesprochen." Was der 30-Jährige damit meint? Auch das erklärte er im Anschluss: "Ich glaube, es wäre sogar zu einem Kuss gekommen, so wie sie mich angeschaut hat. Aber den Schritt gehe ich noch nicht."

Doch die Brünette ist nicht die Einzige, die in Dominiks Gegenwart schon ein Kribbeln im Bauch hat. Jana plante sogar schon, mit dem Gran-Canaria-Auswanderer durchzubrennen. "Ihr habt nicht mitbekommen, was sie gesagt hat, als ihr keinen Ton hattet. Da hat sie voll die romantischen Sachen gesagt: 'Lass uns abbrechen, das passt perfekt, ich bekomme gerade Schmetterlinge im Bauch'", plauderte Dominik aus.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor

RTL Bachelor-Teilnehmerin Christina Nicolardi

Der Bachelor, RTL Jana-Maria Herz und Dominik Stuckmann bei einem Bachelor-Date

