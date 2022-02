Leni Klum (17) hat sich die neuen Germany's next Topmodel-Kandidatinnen ganz genau angeschaut. Gerade erst startete die 17. Staffel auf ProSieben. Unter 9.000 Bewerberinnen setzten sich 31 Models durch, die Heidi Klum (48) in der Auftaktfolge persönlich unter die Lupe nehmen möchte. Die Modelmama lässt es sich nicht nehmen, alle Teilnehmerinnen einzeln zu begrüßen. Als sie auf Kandidatin Paulina trifft, erinnert sie sich an die Worte ihrer Tochter Leni.

Im Gegensatz zu einigen anderen Kandidatinnen fährt Paulina alleine vor, um von der Jury-Chefin begrüßt zu werden. Heidi verrät: Nicht nur sie selbst hat sich die Nachwuchs-Models vorab ganz genau angeschaut, auch ihre Tochter Leni ist die Bewerbungen durchgegangen. Tolle Nachrichten für Paulina: "Du warst die Favoritin von meiner Leni."

Allerdings fügt die Wahl-Amerikanerin auch hinzu: "Jetzt müssen wir mal gucken, ob du auch meine Favoritin wirst." Daran ist der 32-Jährigen auf jeden Fall gelegen. Denn wie Paulina bereits erklärt hatte, möchte sie bei GNTM alles auf eine Karte setzen.

