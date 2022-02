Henrik Stoltenberg soll nach Temptation Island V.I.P. eine extrem schwere Zeit durchgemacht haben. Der Love Island-Beau nahm mit seiner Partnerin Paulina Ljubas (25) an dem Fremdflirt-Format teil, um ihre Liebe zu festigen – doch dann kam alles ganz anders. Beide leisteten sich in der Show mehrere Fehltritte und gefährdeten so ihre Beziehung. Eigentlich entschieden sie sich am Ende trotzdem dazu, ihrer Liebe eine weitere Chance zu geben – doch das Paar soll sich letztendlich trotzdem getrennt haben. Insbesondere Henrik durchlebte darum schlimme Monate, wie sein Kumpel Calvin Kleinen (29) Promiflash verrät: "Der Henrik hat ja danach noch monatelang genau dasselbe durchgemacht. [...] Das ging ja immer so weiter, dass er da am Boden zerstört war und an irgendetwas geglaubt hat, was nicht mehr existiert."

