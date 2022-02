Ist Wincent Weiss (29) etwa vergeben? Das dürften sich am vergangenen Dienstagabend wohl so einige Fans des Sängers gefragt haben – allerdings auch aus einem ganz bestimmten Grund: Der Musiker teilte nämlich eine Aufnahme, die ihn total verschmust mit einer Frau zeigt. Ein Anblick, den es bei dem Künstler sehr selten zu sehen gibt – immerhin hält er sein Liebesleben gerne privat. Doch handelt es sich bei der Begleitung überhaupt um Wincents potenzielle Freundin?

Von wegen. Bei dem Schnappschuss handelt es sich lediglich um eine Szene aus Wincents Musikvideo zu seiner neuen Single "Morgen". Das verriet der 29-Jährige jetzt sogar selbst auf seinem Instagram-Kanal – immerhin sei sein Postfach zuvor regelrecht explodiert voller Nachrichten von neugierigen Followern. Doch wer weiß, vielleicht überrascht Wincent seine Fans ja schon bald mit einem derartigen Selfie aus seinem Privatleben.

Obwohl der "Feuerwerk"-Interpret seine Anhänger also anfangs an der Nase herumgeführt hatte, kann er auf ihre Unterstützung zählen – Wincents Fanbase ist nämlich total begeistert von dem neuen Clip. "Dieses Video ist einfach so toll geworden. Meine Lieblingsszene sind die letzten paar Sekunden mit der jungen Dame – das ist so niedlich geworden", schwärmte nur einer von vielen Nutzern in den Kommentaren.

Sänger Wincent Weiss

Wincent Weiss im Januar 2021

Wincent Weiss, Sänger

