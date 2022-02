Sarah Jessica Parker (56) könnte mit ihrer Arbeit wohl nicht zufriedener sein! Die US-amerikanische Schauspielerin schlüpfte noch einmal in die Rolle der Carrie Bradshaw aus der Kultserie Sex and the City: In der Fortsetzung And Just Like That werden die Geschichten rund um die New Yorker Freundinnen Carrie, Miranda Hobbes (gespielt von Cynthia Nixon, 55) und Charlotte York (Kristin Davis, 56) weitererzählt. Inzwischen ist auch schon die finale Folge von "And Just Like That" abrufbar – und Sarah Jessica ist superstolz auf das Ergebnis!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Hauptdarstellerin jetzt einige Fotos vom Set – und dabei ließ sie die Zeit des Drehs noch einmal Revue passieren. "Hunderte von Händen waren an der Entstehung der ersten Staffel von 'And Just Like That' beteiligt. Ich erhebe mein Glas und trinke auf jede einzelne Person, die ihre Zeit, ihr Talent und ihre Leidenschaft eingebracht hat", schwärmte Sarah Jessica. Zudem bedankte sich die 56-Jährige auch bei den treuen Fans der fiktiven New Yorker Freundinnen.

Ob es bei so viel Begeisterung wohl eine zweite Staffel von "And Just Like That" geben wird? Zumindest deutete Sarah Jessica das mit ihrem Post an. "Bis wir uns wiedersehen. X, SJ", beendete die Carrie-Darstellerin ihre Ansprache nämlich.

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Cynthia Nixon, Kristin Davis und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

Getty Images Sarah Jessica Parker im Oktober 2019

Getty Images Der Cast von "And Just Like That"

