Ist Paulina Ljubas (25) etwa zweigleisig gefahren? Die Ex-Köln 50667-Darstellerin nahm mit Henrik Stoltenberg an Temptation Island V.I.P. teil, ging dort allerdings mit dem Verführer Dominik Brcic fremd – nach der Show wollten die beiden sich weiter kennenlernen. Allerdings entschied sich die Brünette am Ende doch dafür, es noch mal mit Henrik zu versuchen und verließ die Show mit ihm. Der zweite Liebes-Anlauf scheiterte jedoch. Nun erzählt Dominik Promiflash: Er und Paulina trafen sich unmittelbar nach den Dreharbeiten!

Im Promiflash-Interview erzählt Dominik, dass er nichts vom Liebes-Comeback zwischen Paulina und Henrik gewusst habe: "So hat sie mir das nicht mitgeteilt, dass die beiden es nochmals versuchen wollen – und so viel ich mitbekommen habe, haben sie das auch nicht, weil ich sie auch zwei Tage nach der Show direkt in Köln besuchen war." Daraufhin hätten die beiden sich über zwei bis drei Monate immer wieder besucht und täglich Kontakt gehabt. "Drei- bis viermal bin ich auf jeden Fall für paar Tage nach Köln geflogen, um sie zu besuchen, und sie war auch eine Woche lang bei mir in Wien", ergänzt er.

Ob Paulina Dominik etwa kennenlernte, als sie noch mit Henrik zusammen war? Schließlich hatten sich die beiden eigentlich dazu entschieden, es noch mal miteinander zu versuchen. Henriks Kumpel Calvin Kleinen (29) verriet Promiflash vor wenigen Tagen: Zwischen dem Ende der Dreharbeiten und dem endgültigen Cut hätten locker noch drei Monate gelegen – dementsprechend würden sich die Beziehung mit Henrik und die Treffen mit Dominik überschneiden.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg beim "Temptation Island V.I.P."-Wiedersehen

RTL Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im Dezember 2021

